شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعرف على رد دار الإفتاء على سؤال: "هل للزنا توبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لأحد المواطنين ورد خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الافتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" نصه: "هل للزنا توبة؟". وأجاب الدكتور أحمد ممدوح ، أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: "نعم.. كل الذنوب لها توبة، بل وتطلب فيها التوبة، والتائب حبيب الرحمن، وحينما ماتت المرأة الزانية بعد إقامة الحد عليها فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقيم عليها الحد، قال عنها رسول الله: أنها تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم".

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