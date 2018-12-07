شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تطلب الخلع: "زوجى يشمئز مني ويطالبنى بتعقيم نفسى 10 مرات يوميا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت "س.أ.ن" البالغة من العمر 25 عام فى دعوى خلع أقامتها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، سببا غريبا لطلب التفريق بينها وزوجها، فقالت: زوجى مصاب بفوبيا النظافة يشمئز مني ويخشى من الاقتراب مني ويطالبني بالتعقيم المستمر لنفسى وأرجاء المنزل فى اليوم أكثر من 10 مرات.

وأضافت: كنت مبهورة بشخصية زوجى ووضعه الاجتماعى ولكن اتضح فى الأخير، أنه سيئ الخلق مريض بالنظافة يخاف من البكتريا والإصابة بالإمراض يقاطعنى ويتعدى على بالضرب إذا رفضت الاستجابة لأفعاله لأعلم بعد الازواج أن جميع أقاربه قاطعوه بسبب معاملته والإساءة لهم مما دمر حياتى وجعلنى أكرهه، رغم قصر المدة التى جمعتنا تحت سقف واحد.

وأضافت: رفض تطليقى وحبسنى فى المنزل وعندما هربت عاقبنى باتهامى بالسرقة ورفض منحي كافة حقوقى وبدأ فى شن حرب بلاغات ضدى وكدا أن يتسبب فى حبسى لولا شهادة الحق الذى أدلى بها جيراني.

وتابعت: أقمت دعوى الخلع عندما خشيت علي نفسي من تهديداته المستمرة قررت عقد الصلح معه والتنازل عن حقوقى ولكنه رفض وقال بأنه سيتركنى معلقة.