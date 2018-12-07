شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الهرم: مقاطع"الحب فوق الهضبة" فوتو شوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أشرف محى مدير منطقة آثار الهرم، على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى حول ممارسة الحب فوق قمة الهرم.

وقال، "إن الفيديو غير حقيقى على الإطلاق، ومن المستحيل صعود أحد فوق قمة الهرم، ونحن نمنع ذلك وفقا للقانون حماية الآثار".

وأوضح مدير منطقة آثار الهرم فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مقطع الفيديو المتداول يظهر وجود إضاءة حول الهرم وهذا لا يوجد على الحقيقة، كما أنه يتم غلق المنطقة فى تمام الساعة الخامسة وتسليم الموقع لشرطة السياحة والآثار والتى بدورها تقوم باخلاء المكان بالكامل وبالتالى فإن الفيديو "فوتوشوب"، لافتا إلى أنه سيتم تحرير مذكرة لرفعها لوزير الآثار للتحقيق فى الأمر وفحص مقطع الفيديو .