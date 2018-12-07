شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. ملتقى شباب المهندسين الأول لتدريب وتأهيل حديثى التخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد النقابة العامة للمهندسين، غدا السبت، ملتقى شباب المهندسين الأول، وذلك تحت رعاية المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، بمسرح النقابة. ويعقد الملتقى، تحت شعار"آفاق تدريب وتأهيل شباب المهندسين حديثى التخرج، وطلاب السنوات النهائية لكليات الهندسة للالتحاق بسوق العمل".

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