شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق عكاشة: أنا عاشق لولي العهد محمد بن زايد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال توفيق عكاشة، الخميس، في برنامجه «مصر اليوم» إنه «عاشق» لولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد.

وأضاف أنه رغم عدم لقائهما من قبل، لكنه «يشعر بالشرف للقاء شقيقه وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد».