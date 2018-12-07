شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق عكاشة: أنا عاشق لولي العهد محمد بن زايد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال توفيق عكاشة، الخميس، في برنامجه «مصر اليوم» إنه «عاشق» لولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد.
وأضاف أنه رغم عدم لقائهما من قبل، لكنه «يشعر بالشرف للقاء شقيقه وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد».
شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق عكاشة: أنا عاشق لولي العهد محمد بن زايد (فيديو) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .