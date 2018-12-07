شكرا لقرائتكم خبر عن عبور 340 سفينة من قناة السويس بحمولة 23.3 مليون طن فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، أن حركة الملاحة شهدت خلال أسبوع، من الجمعة حتى أمس الخميس، عبور 340 سفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الاتجاهين، بحمولة 23.3 مليون طن.

وأكد الفريق مُهاب مميش، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى إتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى استطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور 51 سفينة يوم الجمعة قناة السويس بحمولة 3.5 ملايين طن، وعبرت يوم السبت 53 سفينة بحمولة 3.3 ملايين طن، وعبرت يوم الأحد، قناة السويس 49 سفينة بحمولة 3.2 ملايين طن، وعبرت يوم الإثنين 48 سفينة بحمولة 3.5 ملايين طن، وعبرت قناة السويس يوم الثلاثاء 47 سفينة بحمولة 3.6 ملايين طن، وعبرت يوم الأربعاء 43 سفينة قناة السويس بحمولة 3 ملايين طن، فيما عبرت قناة السويس، أمس الخميس، 49 سفينة، بحمولة 3.2 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال أسبوع إلى 340 سفن بحمولة 23.3 ملايين طن.