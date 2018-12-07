شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" توافق على تصدير 8000 شتلة فاكهة و37 طن تقاوى لـ5 دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، إن لجنة التقاوى والحاصلات الزراعية وافقت على تصدير 8000 شتلة فاكهة، وتصدير 37 طنا من تقاوى الدخن والذرة الشامية لعدة دول خلال 7 أيام ، تطبق على عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية.

وأضاف تقرير لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، الذى حصل لـ"الخليج 365"، على نسخه منه أن من بين الموافقات، تصدير 1850 شتلة فاكهة الى سلطنة عمان من صنف جوافة بناتى وعنب فليم وتين برشومى، مانجو كيت وتوت وقشطة بلدى ، و550 شتلة مانجو إلى الإمارات ، و5500 شتلة ليمون ومانجو إلى الكويت، 18 طن تقاوى ذرة شامية بيضاء إلى الجزائر و19 طن تقاوى دخن إلى كندا .

وأوضح التقرير، أن جميع شتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، موضحا أن مصر من الدول الرائدة فى تصدير الشتلات، وفقًا للمواصفات القياسية العالمية، مؤكدا أن جميع شتلات الفاكهة المصدرة تكون فى المشتل وتحت إشراف الوزارة، وتنطبق عليها جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.