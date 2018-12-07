شكرا لقرائتكم خبر عن تامر أمين عن صورة مجند مع السيسي: «الولد حياته اتغيرت ومش مصدق نفسه» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الإعلامي تامر أمين، الخميس، على صورة جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أحد مجندي الجيش، أثناء جولة الرئيس بالدراجة بشرم الشيخ.

وقال أمين، في برنامجه «آخر النهار»، إن الرئيس يحرص على الحديث مع المجندين من وقت لآخر، وتحفيزهم بـ«كلام إنساني رائع».

وفي وصفه لصورة جمعت الرئيس بمجند جيش، قال «أمين»: «شايفين المجند الصغير ده اللي قدام الريس، وشه يدل إنه صغير، تخيلوا الولد ده حياته النهاردة اختلفت، هيروح مش مصدق نفسه إنه كلم الريس ودردش معاه... اليوم ده هيفضل في ذاكرة هذا الولد».