شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تتابع تنفيذ الخريطة الزمنية للفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، متابعة تنفيذ الخريطة الخريطة الزمنية للعام الدراسى والفصل الدراسى الأول، خاصة ما يتعلق بمواعيد الإجازات الرسمية والدراسة وحضور الطلاب حتى آخر يوم وفقا لما هو محدد فى الخريطة الزمنية للعام الدراسى.

وأوضحت الوزارة، أن المدارس ستلتزم بالدراسة حتى قبل بدء إجازة نصف العام الدراسى المقرر لها 25 يناير المقبل.

كانت وزارة التربية والتعليم، حذرت المدارس من عدم الالتزام بموعد استمرار الدراسة فى رياض الأطفال، مؤكدة تعرض أى مدرسة للمساءلة القانونية حال مخالفتها تعليمات الوزارة.