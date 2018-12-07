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6700 طالب وطالبة فى فعاليات اليوم الأول لقوافل 3 وزارات بأسيوط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصلت فعاليات القوافل التعليمية المجانية بالمحافظات، حيث نظمت مديرية الشباب والرياضة، بالتنسيق مع مديريتى التربية والتعليم والأوقاف بمحافظة أسيوط القافلة السادسة لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية بمركزى ديرط والبدارى حيث استفاد 6700 طالب وطالبة فى فعاليات اليوم الأول الخميس وتستمر اليوم الجمعة.

 

وتضمنت الفعاليات، الجانب التعليمى من خلال نخبة من كبار معلمى مصر والجانب الدينى من خلال أحد علماء وزارة الأوقاف د. محمود الشيمى عضو المركز  الإعلامى لوزارة الأوقاف، وندوات دينية للطلبة عن الوسطية والتسامح وترسيخ القيم والاخلاق الحميدة الايحابية والإنتاجية.

 

 

القافلة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمد مختار وزير الأوقاف، وفى إطار التعاون بين الوزارات الثلاث  فى محاربة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء عن أولياء الأمور والطلبة وبناء الإنسان من خلال نشر الوسطية والتسامح والقيم والأخلاق الحميدة.

 

 

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