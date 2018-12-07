مدير آثار الهرم: الفيديو الجنسي "مفبرك" من الأفلام الإباحية الأجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال أشرف محيي، مدير عام آثار الهرم، إن الفيديو الإباحي المتداول لسائحين أعلى هرم "خوفو"، "مفبرك" من الأفلام الأجنبية.

وأضاف محيي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "شرطة السياحة والآثار تخلي المنطقة بالكامل في تمام الرابعة عصرًا، وتتولى تأمين منطقة الهرم بالكامل على مدار 24 ساعة، ولا تسمح لأحد بالدخول هناك بعد التوقيت المذكور أعلاه".

وتابع: "محيط الهرم يظهر بالفيديو في ظلام تام، وهو ما يعني أنه مفبرك تمامًا"، مستطردًا: "جاري التحقيق في الواقعة بشكل عام مع جميع الجهات المسئولة بداية من شرطة السياحة والآثار وذلك للتأكد من صحة الفيديو والصور المنشورة ورفع مذكرة بالتحقيق إلى وزارة الآثار".

وشدد في ختام حديثه: "مقطع الفيديو يظهر حجم حجارة الهرم عند التسلق بأنها صغيرة ومختلفة تماما عن الموجودة في الحجر الطبيعي للهرم ما يؤكد أن الفيديو مفبرك من الأفلام الإباحية الأجنبية".

وكان مصور دانماركي يدعى "أندرياس هيفيد"، نشر فيديو له مع صديقته يتسلقان الهرم الأكبر "خوفو" بالجيزة، للوصول إلى قمته، وتصوير مشاهد وصور جنسية، ما أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت عدة صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، لأجنبيين يمارسان أفعالًا منافية للأداب، وهو ما أثار موجة غضب كبيرة.

وعلق "هيفيد" على الفيديو قائلاً: "جرى تصويره في شهر نوفمبر الماضي.. لم أقم بالتصوير لحظة تسللنا حول موقع الأهرامات خوفًا أن يرانا الحراس".

اقرأ أيضًا:

"وزيري" عن الفيديو "الإباحي" أعلى الهرم: نفحصه بدقة.. وربما يكون "فوتوشوب"