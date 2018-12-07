أخبار مصر | "العلميين" توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية لإعداد القادة والتدريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العلميين" توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية لإعداد القادة والتدريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت نقابة المهن العلمية بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية لإعداد القادة والتدريب، وذلك للتعاون المشترك لاعداد وتأهيل شباب العلميين لسوق العمل، وكذلك التخطيط الاستراتيجي فى إطار خطة الدولة للتنمية 2030 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التى يتبناها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى. وعقدت النقابة عدد من ورش العمل والدورات التدريبية للعلميين فى مجالات تنمية المجتمع. ونظمت مؤتمر دولى حول النهوض بالبيئة المصرية، يشارك فيه عدد من المنظمات الدوليه المعنية والمؤسسات العلمية والأمم المتحدة، وكذلك تنمية الاقاليم المصرية وكيفية اعادة تقييم خريطة الاراضى المصرية وما بها من موارد اقتصادية للاستفادة بها فى التصنيع المحلى بدلا من الاستيراد الخارجى لتوفير العملات الصعبة دعما للاقتصاد القومى.

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