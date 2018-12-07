أخبار مصر | رفع مكافأة نهاية الخدمة لـ100 ألف جنيه لكل العاملين في هذه الجهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع مكافأة نهاية الخدمة لـ100 ألف جنيه لكل العاملين في هذه الجهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الجمعية العمومية لصندوق الانتماء للعاملين في الكهرباء، رفع مكافأة نهاية الخدمة بحد أدنى 75 ألف جنيه وبحد أقصى 100 ألف جنيه، وهو قرار طال انتظاره من قبل العاملين والموظفين بقطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل.

وأوضح مصدر بالصندوق، أن القرار سيبدأ تطبيقة في وقت لاحق من العام الحالي، مؤكدًا أن القرار صدر بأغلبية أعضاء الجمعية.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من القرارات المفرحة للموظفين والعمال بالكهرباء.

