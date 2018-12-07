أخبار مصر | لأعمال الصيانة.. غلق جزئي لـ كوبري أكتوبر لمدة 3 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأعمال الصيانة.. غلق جزئي لـ كوبري أكتوبر لمدة 3 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الإدارة العامة للمرور بالجيزة، بإغلاق كوبري أكتوبر، بشكل جزئي، للقيام أعمال صيانة الفواصل العرضية والأسوار المعدنية الخاصة بالكوبري. وتجرى أعمال الصيانة بنطاق محافظة الجيزة لمدة 3 أيام، وسيتم ترك حارة مرورية لحركة سير السيارات، بدء من الساعة 12 ليلا حتى 5 صباح اﻷحد المقبل.

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