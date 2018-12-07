شكرا لقرائتكم خبر عن «عين شمس» تنظم المؤتمر الأفريقي للقسطرة التداخلية لعلاج أمراض القلب الهيكلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمود المتيني، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، المؤتمر الأفريقي للقسطرة التداخلية لعلاج مختلف أمراض القلب الهيكلية في الكبار والأطفال وحديثي الولادة، والذي انعقد هذا الأسبوع بالقاهرة، وحاضر في المؤتمر خبراء من مصر وألمانيا وإنجلترا والصين وكينيا وجنوب أفريقيا وأوغندا وإثيوبيا والسودان وتنزانيا.

وصرحت الدكتورة مي حمدي السيد، رئيس قسم القلب بطب عين شمس، أن المؤتمر ناقش على مدار يومين ٦٥ بحثا في مختلف تخصصات القسطرة التداخلية، فيما قالت الدكتورة هورست سيڤرت خبير تداخلات القلب بفرانكفورت- ألمانيا، أن اليوم الأول شهد نقل حي من داخل غرفة القسطرة بإحدى المستشفيات الكبرى بكيب تاون- جنوب أفريقيا.

وأضافت الدكتور مي، أن اليوم الثاني شهد نقل حي من داخل غرفة القسطرة بمستشفى عين شمس التخصصي، حيث تم في الحالة الأولي تركيب دعامة لشابه مصابه بضيق بالشريان الاورطي وفي الحالة الثانية تم سد ثقب بين الأذينين لطفل.

و أشاد الدكتور شاكيل كوريشي، رئيس قسم قلب الأطفال بمستشفى ايڤيلينا في لندن، بتنظيم المؤتمر داخل مستشفى عين شمس التخصصي، حيث أوضح أن الدورة الخامسة التي عقدت هذا العام تعد الأنجح في تاريخ المؤتمر والسابق انعقاد دوراته الأربعة السابقة بعدة دول أفريقية.

كما أشار السفير أحمد شاهين، مدير الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، أن الوزارة قد ساندت المؤتمر بمنح تذاكر طيران مجانية لعدد ١٥ طبيب شاب من مختلف الدول الأفريقية.

وذكر مجدي عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب، أن عدد كبير من الأساتذة من مختلف الجامعات المصرية والمتخصصين في القساطر التداخلية لعلاج تشوهات القلب الخلقية شارك في المؤتمر.