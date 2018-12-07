شكرا لقرائتكم خبر عن مصور دنماركي ينشر فيديو إباحي مع صديقته أعلى الهرم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمصور الدنماركي Andreas Hvid نشره على صفحته على موقع يوتيوب، يحتوي على مشاهد إباحية تم تصويرها أعلى هرم خوفو.

ووصف المصور الدنماركي Andreas Hvid، مقطع الفيديو الذي نشره قائلًا: «في أواخر نوفمبر 2018، تسلقت أنا وصديقتي هرم خوفو الأكبر في الجيزة، وخوفًا من رصدنا من قبل الحراس، لم أصور عدة ساعات من رحلة الصعود التي تسللنا خلالها إلى قمة الهرم».

ونشر المصور فيديو مدته 3 دقائق، إضافة لصورة تجمعه بصديقته أعلى الهرم، عبر حسابه بموقع «إنستجرام».