شكرا لقرائتكم خبر عن «روتاري حورس» يشارك في الملتقى الأول للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يدرس نادي روتاري حورس مصر الجديدة، 3 مشروعات مجتمعية، لتطبيقها في عدة محافظات مصرية، في قطاعات الصحة والتعليم، في إطار دوره المجتمعي وتوفير أفضل السبل للحياة الكريمة.

وبحسب بيان، عرض حورس مصر الجديدة المشروعات الثلاثة خلال فعاليات معرض وملتقى المشاريع الخدمية والتنموية للأندية الروتارية الأول بالقاهرة.

حضر اللقاء رئيس الروتاري الدولي السابق رون بيرتون، برفقة محافظ روتاري مصر عبدالحميد العوا، حيث شمل المعرض أكثر من 80 مشروعًا مقدمًا من الأندية المختلفة.

وقالت الدكتورة ماجدة جرجس، منسق الأعمال بنادي حورس مصر، إن هناك ثلاثة مشروعات انتهى النادي من دراستهم وعمل دراسة جدوى حول تكلفتهم، وتم عرضهم على أعضاء النادي حول العالم، خلال المعرض.