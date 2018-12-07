شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكي يكشف سبب بكاء ابنه بعد سماعه «أغلى من الياقوت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

روى النجم أحمد مكي خلال لقاءه الحصري مع الإعلامية منى الشاذلي عن سر تحويل وصيته لأبنه أدهم أحمد مكي إلى أغنية يطرحها عبر قناته على اليوتيوب.

وقال مكي إنه خلال فترة مراهقته كان متأثرا بمطرب الراب الشهير «تو باك» واكتشف كيف كانت إحدى أغانيه تجعله يذهب ليسترضي والدته كلما استمع لها في توقيت، وأشار مكي إلى أنه منذ ذلك التوقيت وقد قرر إذا ما اتيحت له الفرصة لكي يقدم أغاني الراب أن يختار الموضوعات ذات المعاني التي تمس من يستمع إليها.

وأضاف مكي أن أبنه في سن صغيرة لا تمكنه من فهم المعاني الموجودة في كلمات الأغنية إلا أنه حينما شرحها له بكى متأثرا بمعانيها، مؤكدا أن علاقته بأبنه لم تتأثر بإنفصاله عن زوجته، ووصف مكي كيف كان لميلاد أبنه أثرا كبيرا على شخصيته، وأنه لم يكن يتخيل تأثير شعور الأبوة عليه بهذا الشكل، لذلك حينما قرر تقديم وصية لأبنه من خلال ”أغلى من الياقوت” أن تكون رسالتها عامة موجهة إلى كل من فقد والده أو والدته بسبب الطلاق.