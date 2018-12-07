شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكي يروي سبب إقلاعه نهائيا عن التدخين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث النجم أحمد مكي لأول مرة تفصيليا عن الأزمة الصحية التي مر بها خلال حواره التلفزيوني الحصري مع الإعلامية منى الشاذلي.

ووصف «مكي» كيف كان شكل حالته المرضية بعد أن تمكن الفيروس منه، وكيف كان لتلقيه علاج خاطئ أثر كبير في طول فترة المرض التي وصلت إلى عام كامل قبل أن يتعافى منه نهائيا، ورجح مكي أن تبادل زجاجات المياه في إحدى الصالات التي كان يرتادها لتلقي تمرينات البوكس كان في الأغلب هو سبب إنتقال الفيروس له.

وأشار مكي إلى أن «تلك التجربة كان لها أثرا كبيرا في إعادة التفكير في حياته بشكل عام مرة أخرى، بعدما اكتشف أن كل النعم التي أنعم الله عليه بها من الممكن أن تنتزع منه في لحظة»، وقال: «كانت ثلاجتي بها ما لذ وطاب ومع ذلك لا يمكنني استطعامه، وأبني الذي رزقني الله به كنت أنظر له ولا يمكنني احتضانه، وقوة جسدي لم اعد استطيع استخدامها».

وأضاف: «هنا اكتشفت أنني لابد من التوقف لكي أعيد حساباتي كلها من جديد، وكان من بين القرارت التي اتخذتها ألا أنجرف لحسابات السوق، كما قررت الإقلاع عن التدخين نهائيا».