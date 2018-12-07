شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: 85% نسبة تنفيذ محور منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، وفدًا من إدارة المهندسين العسكريين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في حضور اللواء عصام العلقامي، السكرتير العام، والمهندس ناصر فراج، مدير عام الطرق، وعزة على، مدير عام التخطيط العمراني، وعبدالرحمن فوزي، مدير عام المالية بالمحافظة.

وخلال اللقاء تم –بحسب بيان- بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمشروع محور عدلي منصور، حيث تم في الفترة من 1-9 حتى تاريخه زيادة نسبة التنفيذ 15% ليصل نسبة التنفيذ في المشروع إلى ما يقرب من الـ85%، وتتواصل أعمال الإنشاء على الجانبين الشرقي والغربي، والذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمعدلات تنفيذ قياسية، وتصل تكلفته إلى 800 مليون جنيه.

ويعد المشروع من أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها على أرض بني سويف لما له من عائد كبير على التنمية والاستثمار والصناعة بالمحافظة.