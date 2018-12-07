شكرا لقرائتكم خبر عن كمال زاخر: قانون تقنين الكنائس معيبا ويجب إعادته للبرلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كمال زاخر الكاتب والمفكر، إن قانون تقنين الكنائس يجب إعادته للبرلمان خاصة وأنه يحتوي على الكثير من المشاكل أكثر من الحلول لاسيما وأنه قانون ولد معيبا.

وأضاف زاخر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه في عام 2016 أثناء مناقشة القانون وبعد صدوره تم عقد مؤتمر وتم الكشف عن العيوب التي يحتويها قانون تقنين الكنائس.

وكشف كمال زاخر الكاتب والمفكر، أن من ضمن بنود قانون تقنين الكنائس استكمال الحماية المدنية وهو أمر يعتذر تنفيذه في القرى لا يمكن أن يتصق مع إمكانيات الكنائس في الأرياف، وخاصة وأنه يتطلب وجود منظومة إطفاء الحرائق كما يوجد في المدن الكبيرة ولا يمكن توفيره في القرى.

وعن اشتراطات قانونية وهندسية، تساءل كمال زاخر هل هناك خط تنظيمي في القرى وهل بناء البيوت في القرى تم من خلال الحصول على ترخيص.