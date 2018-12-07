شكرا لقرائتكم خبر عن نقص الأراضى الزراعية بحى المرج من ألف فدان لـ100 بسبب التعديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء على عبد الله، رئيس حى المرج، أن الأراضى الزراعية فى المرج قلت كثيرا حتى أصبحت مساحتها لا تتجاوز الـ 100 فدان تقريبا.

وأضاف رئيس حى المرج لـ"الخليج 365"، أن الأراضى الزراعية بالمرج كانت مساحتها ألف فدان تقريبا، لكن التعديات عليها بالبناء، قضت عليها تقريبا، مشيرا إلى أن الحى يشارك مديرية الزراعة فى حملات لإزالة التعديات.

وقال رئيس الحى، إن هناك مخططا عمرانيا جديدا يتم دراسته لاعتماده قريبا، ومن المحتمل أن يضم قطعا كبيرة من الأراضى .