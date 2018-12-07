شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الجمعة 7/12/2018 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الجمعة، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء قد تمتد إلى القاهرة، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 3 أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تواصل درجات الحرارة انخفاضها لتُصبح أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 7-8 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً و عاصفاً و غائماً و ماطراً بمشيئة الله في شمال ووسط المملكة، تكون غزيرة على فترات فيها، وتمتد الفعالية على فترات وبشكل أقل نحو البادية الشرقية، في جنوب المملكة، يكون الطقس بارداً مع هبوب رياح قوية السرعة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية، نشطة إلى قوية السرعة.

فى خليج العقبة، الرياح: شمالية، خفيفة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم)، و درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية

ليلاً: يبقى الطقس بارداً و غائماً و ماطراً بمشيئة الله في شمال ووسط المملكة، و تكون الأمطار غزيرة على فترات و خاصة في شمال المملكة، في جنوب و شرق المملكة، يكون الطقس بارداً مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مُختلفة، والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة، تتراجع سرعتها أثناء الليل.

الطقس فى فلسطين

يطرأ أنخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً، وبارداً، وتسقط أمطار تكون رعدية غزيرة ومصحوبة بزخات من البرد أحيانا فوق المناطق الشمالية والوسطى من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات تصل إلى 70كم/ساعة.