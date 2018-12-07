شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: غرف عمليات وفرق انتشار لمواجهة الأمطار لحين تحسن الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه وجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل وشركه مياه الشرب والصرف الصحى برفع درجات الاستعداد لمواجهة موجه سقوط الأمطار وتنظيم غرف العمليات على مدار اليوم لتلقى شكاوى المواطنين والتوجة على الفور لأماكن التجمعات لإزالتها مشددأً على عدم مغادرة الشوارع قبل الأنتهاء من أزالة اى اثار للأمطار .

وأضاف محافظ الجيزة انه يتم التركيز على المناطق التي تشهد تجمعات المياه أهمها الانفاق ومطالع ومنازل كوبري 15 مايو وجامعة الدول العربية ومحور صفط اللبن من جهة شارع السودان وميدان لبنان وكوبري فيصل وكوبري الجيزة وكوبري العمرانية ووالى وشوارع الهرم وفيصل وترعة الزمر وعبد العال والعروبة والثلاثينى والوحدة والبوهى لما لها من أهمية كبيرة وتأثير على الحركة المرورية بالمحافظة.

وكانت محافظة الجيزة دفعت بـ 50 سياره شفط مياه لمواجهه سقوط الامطاروتتلقى شكاوى المواطنين بشأن أماكن تجمع المياه وسرعة التحرك لها من خلال الخط الساخن برقم 114 ورقم هيئة النظافة16809 والصرف الصحي 125 .