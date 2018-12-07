شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع. الطقس الدكتور هشام عرفات وزير النقل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى دار الافتاء الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان الأرصاد: الشتاء بدأ مبكرا وتحسن الأحوال الجوية السبت الأمطار البابا تواضروس بابا الأسكندرية

المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى الدكتور على المصيلحى وزير التموين محمد سعفان وزير القوى العاملة

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