ننشر أسماء ضحايا حادث أسرة الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد الصاوي:

تُباشر قوات الأمن بالقاهرة، التحقيق في واقعة إلقاء أب بأطفاله الثلاثة في نهر النيل ثم أقدم على الانتحار بنفس الطريقة؛ هربا من المشاكل الزوجية، اليوم الخميس.

وعثروا رجال الإنقاذ النهري على 4 جثث جثة طافية بمنطقة جزيرة الوراق، وأفادت التحريات الأولية بأن الجثة الأولى لشخص يدعى أحمد عيد أحمد عبدالجواد، موضحة أن الثلاث جثث الأخرى كانت لأطفاله، وهم "ملك، وعمرو، ومحمد".

البداية بلاغ تلقاه مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة من إدارة شرطة النجدة بوجود جثة طافية بنطاق دائرة قسم شرطة إمبابة، وتبين أنها لشخص يدعى عيد أحمد عبد الجواد 43 سنة ولا توجد به إصابات ظاهرية.

ومع اقتراب غروب الشمس، عثرت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة على 3 جثث أطفال أشقاء بمنطقة الساحل أحدهما 7 سنوات، وآخر 8 سنوات، ولا توجد بهما إصابات.

وكشفت تحريات المباحث أن الأب ألقى أطفاله الثلاثة في نهر النيل أمس الأربعاء وانتحر بعدها؛ بسبب تفاقم الخلافات بينه وبين زوجته وتركها المنزل منذ فترة.