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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الإعلامية مريم سعيد، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة لها مع الفنان العالمي شاروخان.
وكتبت مريم في تعليقها على الصورة:" لا أستطيع أن أنسي هذه الحلقة الخاصة مع النجم العالمي شاروخان".
يُذكر أن النجم العالمي شاروخان حل ضيفا على برنامج " إم بي سي تريندنج" المعروض على قناة "إم بي سي".
ويشار أن النجم شاروخان ينتظر عرض فيلمه الجديد " زيرو" والذي يقدم فيه دور قزم يطارد الفنانين مما يوقعه في العديد من المشاكل.
شكرا لقرائتكم خبر عن مريم سعيد تنشر صورتها مع شاروخان: لن أنسى هذه الحلقة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .