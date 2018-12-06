شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمى لمتحدى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار إهتمام جامعة عين شمس بدعم وتمكين ورعاية أبنائها من ذوى القدرات الخاصة، نظمت كلية الدراسات العليا للطفولة ومركز ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعة إحتفالية بالتزامن مع اليوم العالمى لمتحدى الإعاقة. وتضمن الحفل عرض فيلم تسجيلي حول أنشطة مركز ذوى الاحتياجات الخاصة ووحداته التى تزيد عن 28 وحدة متخصصة تقدم جميع خدماتها بأجر رمزى للجمهور وكذلك عرض الانشطة التى تقدمها الوزارة لمتحدى الاعاقة، كما تضمنت الاحتفالية فقرات ترفيهية للأطفال المترددين علي المركز. وفى ختام الحفل كرم د. عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، بعض النماذج المضيئة من أصحاب الهمم من ذوى القدرات الخاصة وعدد من القائمين على تقديم خدمات لذوى القدرات الخاصة من المجتمع المدنى.

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