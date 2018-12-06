شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الكنيسة الكاثوليكية الفرنسى يزور مغارة العائلة المقدسة بالمطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد الكنيسة الفرنسية الكاثوليكية، الذى يتواجد فى مصر حاليا، كنيسة الأقباط الكاثوليك بالمطرية، ومغارة العائلة المقدسة.

وقال المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية الأب هانى باخوم - فى تصريح اليوم - إن الأب جورج سليمان، راعى الكنيسة كان فى استقبال الوفد الفرنسى، لافتا إلى أن زيارة هذا الوفد تأتى فى إطار التمهيد لتنظيم رحلات دينية حول مسار العائلة المقدسة فى مصر.

وأضاف أن الوفد مكون من أربعة كهنة فرنسيين، وهى لجنة تم تكوينها من الكنيسة الكاثوليكية بفرنسا، برئاسة الأب دومينيك جولى.

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