شكرا لقرائتكم خبر عن وفد رفيع المستوى من "الوطنية للانتخابات" يشارك بمنتدى قاري للهيئات الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار محمود حلمى الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أن وفد رسمى رفيع المستوى من الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة ونائب رئيس محكمة النقض ويضم المستشار محمود الشريف والمستشار أحمد عبود والمستشار علاء فؤاد المدير التنفيذى للهيئة غادر أمس الأربعاء الى أذربيجان عاصمة كوت ديفوار، وذلك للمشاركة فى المنتدى القارى الخامس لهيئات الادارات الانتخابية بدعوة من الاتحاد الافريقى .

وأوضح "الشريف" فى بيان للهيئة الوطنية منذ قليل، أن المنتدى يعقد فى أذربيجان على مدار يومين 7 و8 ديسمبر الجارى، والذى من المقرر فيه مناقشة عدة موضوعات أهمها تعزيز النزاهة الانتخابية فى إفريقيا نحو عمليات انتخابية خالية من الفساد.

وأضاف المتحدث باسم الهيئة أن أهمية المشاركة تاتى فى ظل حرص الهيئة الوطنية على التعاون والتقارب وتوطيد أواصر العلاقات وتبادل الخبرات بين الهيئة الوطنية للانتخابات فى مصر وجميع هيئات الإدارات الانتخابية فى إفريقيا، مشيرا الى أن الوفد سيعقد عدة اجتماعات مع هيئات بعض الدول على هامش المنتدى فضلا عن دراسة أمر انضمام مصر لجمعية الهيئات الانتخابية بأفريقيا .

يذكر أن السفير محمد فاروق الحمزاوى سفير مصر فى كوت ديفوار كان فى استقبال الوفد المصرى بمطار إذربيجان.