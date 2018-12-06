شكرا لقرائتكم خبر عن الأثار تحقق فى واقعة فيديو "الحب فوق هضبة الهرم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مسئول بوزارة الأثار، أن الوزارة تحقق فى المشاهد التى تداولها البعض لشاب دنماركى يمارس الحب مع فتاة أعلى قمة الهرم.

وأضاف المصدر، أن مسألة تسلق الهرم في حد ذاتها أمر مجرم قانونا ناهيك عن أن ارتكاب هذه الأفعال مناف للأداب والقوانين، وهو ما يستوجب تحقيقا عاجلا للكشف عن حقيقة هذه المشاهد من عدمها، كما يتم بحث احتمالية أن تكون هذه المشاهد منفذة باستخدام الخدع التصويرية.

جدير بالذكر، أن الكثير من متابعى مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا مقطع فيديو وصورا لمصور دنماركى يدعى أندريس هافيد قام بتسلق الهرم برفقة صديقته، حيث تخصص هذا المصور فى التصوير"العارى".



المصورو صديقته من أعلى الهرم

وبعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، عبر الكثيرون عن غضبهم بسبب الفيديو والصور وما يتضمنه من مشاهد خارجة ومخلة لا تتناسب مع تقاليد وعادات الشعب المصرى.