أخبار مصر | بروتوكول بحثي تعليمي بين الأكاديمية العربية الوكالة الفرنسية لعلوم الآثار (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بروتوكول بحثي تعليمي بين الأكاديمية العربية الوكالة الفرنسية لعلوم الآثار (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية بروتوكول تعاون مع الوكالة الفرنسية لعلوم الآثار الشرقية Institut Francais d’archeologie oriental du Caire (IFAO) اليوم الخميس.

وصرح عبد الغفار أن هدف البروتوكل هو التعاون المشترك في مجال علم الآثار بهدف تعزيز الدراسة بكلية الآثار بفرع الأكاديمية في أسوان بتبادل الأبحاث والتقارير والخبرات من خلال تبادل أعضاء هيئة التدريس والمقررات والمناهج.

وأضاف عبد الغفار أن البروتوكول يتيح فرص جديدة لطلبة الكلية حيث أن المؤسسة تمتلك دار نشر خاص بنشر كتب الآثار الشرقية و المصرية بالقاهرة كما انها تمتلك ٣٥ معرضا بالقاهرة يتضمن الكثير من الأنشطة ولديها واحدة من أفضل المكتبات لعلم الأثار المصرية والتي ستكون متاحة لطلبة الاكاديمية بموجب هذا الاتفاق.

وكان في الجانب الفرنسي لاورانت بافاي مدير المؤسسة والذي وقع على البروتوكول وأهدى ٢٠٠ كتاب عن علوم الآثار الشرقية والمصرية لمكتبة الأكاديمية.