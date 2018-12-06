شكرا لقرائتكم خبر عن جميل حليم: قانون تقنين الكنائس ينهي أوضاعا خاطئة قائمة منذ 160 عاما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار جمال حليم، عضو لجنة إعداد قانون تقنين الكنائس، إن قانون تقنين الكنائس الحالي ينهى أوضاعا خاطئة كانت قائمة منذ 160 عاما.

وأضاف حليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه بعد نهاية الحصر التي تمت للكنائس في 26 سبتمبر 2017 أكثر من 5 ألاف كنيسة ودار خدمة يتم تقنينها على مستوى الجمهورية بدأت اللجنة في جمع المستندات الملكية والتقارير الهندسية عن الحالة الإنشائية، ثم يتم تشكيل لجان إلى كل محافظة حتى تقوم بمعاينة مباني الخدمة والكنائس واصفا إياه بأنه عمل شاق ويأخذ مجهود كبير في مسألة تقنين الكنائس.

وكشف المستشار جمال حليم، عضو لجنة إعداد قانون تقنين الكنائس، أن اللجان الفرعية قاربت على الانتهاء من أعمالها من خلال تقنين أوضاع الكثير من الكنائس، ولن يتم غلق أي كنيسة من ضمن قانون تقنين الكنائس.