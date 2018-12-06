شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين: الاعتداء على الأطباء داخل المجازر منتشر بـ«شكل كبير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور على سعد، عضو نقابة البيطريين، على قيام جزار بالاعتداء على طبيب بيطري داخل مجزر بدمنهور، قائلًا: «هذه لم تكن المرة الأولى ولن تكون الأخيرة».

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من سيزرع المليون» المذاع على فضائية «الصحة والجمال» مساء اليوم الخميس، أن الاعتداء على الأطباء البيطريين حدث في سنة 2014 بأسيوط، قائلًا: «في طبيب بيطري قتل في أسيوط أمام أولاده وداخل بيته علشان بيأدي عمله على أكمل وجه داخل المجازر».

وشدد عضو نقابة البيطريين، على أن الاعتداء على أطباء المجازر كثير ومنتشر بشكل أكبر، مؤكدًا أنه لا توجد أي حماية للأطباء ولا مظلة أمنية تحميهم، متابعًا: «دول بيتعاملوا مع جزارين مش بيعرفوا غير لغة الدم».

وتابع: «احنا هنعمل وقفه ونطالب فيها بحماية الأطباء البيطارين من بطش الجزارين.. ولازم يشوفوا حماية أمنية لأولادنا الأطباء اللى بيدبحوا وبيتقتلوا داخل المجازر».