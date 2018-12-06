شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تغيرات مناخية يوجه تعليمات هامة للمزارعين لحماية المحاصيل من الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد على فيهم، أستاذ التغيرات المناخية بوزارة الزراعة، إن الفترة الحالية نواجه حالة من التقلبات المناخية والتي تؤثر على المحاصيل الزراعية خاصة في الأراضي الطينية.

وأضاف «فهيم» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من سيزرع المليون» المذاع على فضائية «الصحة والجمال» مساء اليوم الخميس، أن برودة المناخ وارتفاع نسبة الرطوبة ثؤثر على النباتات مثل البطاطس.

ونوه إلى أن تساقط الأمطار بكميات كبيرة يسبب في تراكم المياه حول النباتات، وهذا دليل على تشبع النباتات من المياه، ويؤدي إلى حدوث كسل في نموها.

ووجه أستاذ التغيرات المناخية بوزارة الزراعة، عدة تعليمات للمزارعين، لحمياة المحاصيل من التقلبات المناخية وتساقط الأمطار، قائلًا: «يجب على المزارعين وضع 5 لتر من حمض الفوسفوريك بنسبة 80% للفدان مع الريه الأولى للمحصول، بالإضافة إلى زيادة عنصر البوتاسيوم لحماية بنسبة 8 كيلو للفدان، وذلك لحمياة النباتات من التقلبات المناخية».