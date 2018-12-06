شكرا لقرائتكم خبر عن 850 ألف جنيه فاتورة تجهيز 125 غرفة بالمدينة الجامعية بسموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، الخميس، تجهيزات 125 غرفة بالمدينة الجامعية طلبة بسموحة مقدمة من مؤسسة مصر الخير بقدرة إستيعابيه تتسع إلى 250 طالبًا وطالبة، بإجمالي تكلفة بلغت 850 ألف جنيه.

وفي كلمته بهذه المناسبة وجه الدكتور هشام جابر، الشكر لمؤسسة مصر الخير على «الدور الذي تقوم به في خدمة المجتمع وعطاءها لأبنائنا من طلاب الجامعة، ومساهمتها في العديد من الأنشطة التي تدعم بدورها العملية التعليمية».

وأشار العميد مدحت جمال، مدير مشروع ابن السبيل بمؤسسة مصر الخير، إلى أن المؤسسة وضعت على عاتقها مسؤولية خدمة المجتمع بكل الإمكانيات المتاحة لديها.