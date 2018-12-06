شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار»: تسجيل 500 قطعة أثرية يهودية و3157 إسلامية وقبطية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار، الخميس، على الدكتور مصطفى أمين، مساعد وزير الآثار للشؤون الفنية، ما تم إنجازه من أعمال تسجيل وتوثيق للقطع الأثرية المنقولة بالآثار الإسلامية، والقبطية، واليهودية، موضحاً أنها المرة الأولى التى يتم فيها الانتهاء من تسجيل القطع الأثرية اليهودية المنقولة والتى بلغ عددها ٥٠٠ قطعة أثرية بمختلف المعابد اليهودية المصرية.

وقال مصطفى إنه تم الانتهاء أيضاً من تسجيل ٣١٥٧ من القطع الأثرية الإسلامية والقبطية المنقولة بمختلف المساجد والكنائس الأثرية المصرية، وهو ما يعد بمثابة إنجاز لم يحدث من قبل، وجار الانتهاء من تسجيل باقى القطع الأثرية الإسلامية والقبطية المنقولة تباعا.