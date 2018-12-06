شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السوداني: علاقتنا مع مصر في أحسن حالاتها والمحبة موصولة بين الشعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير عبدالمحمود عبدالحليم، سفير السودان لدى مصر، إن العلاقات المصرية السودانية في أحسن حالاتها، وتزداد رسوخًا يومًا بعد يوم، بفضل المباحثات والتعاون بين رئيسي البلدين، ما يؤكد الإرادة السودانية لامتداد العلاقات مع جمهورية مصر العربية، من خلال البرامج التي تخدم البنية الأساسية والسياحة والاقتصاد والربط السككي والكهربائي بين البلدين.

وأضاف «عبدالحليم» خلال مشاركته بأمسية فنية ويوم ثقافي سوداني بنقابة الصحفيين، نظمته اللجنة الثقافية، الخميس، أن المحبة موصولة ومستمرة من السودانيين لمصر ومصر للسودان، مؤكدًا أنهما يشكلان الكُتلة الحية للعالم العربي شمالًا وجنوبًا.

وتابع: «نحن في حضرة نقابة الصحفيين المصريين، وما أدراك ما نقابة الصحفيين، بكل حيويتها وتاريخها في خدمة الشعب المصري والشعوب العربية، اليوم ليلة استثنائية إبداعية سودانية».

وشدد السفير السوداني في مصر، على الدور الكبير الذي تقوم به الثقافة في دعم العلاقات وتعزيزها بين السودان ومصر.