شكرا لقرائتكم خبر عن هاني لبيب: قانون الكنائس غير مسبوق وكنت أتمني إنشاء كود عبادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي هاني لبيب، أن قانون الكنائس غير مسبوق ولم يكن يتمنى أن يخرج بهذا الشكل ولكن الدستور «ورطنا فيه بالشكل ده».

وتابع لبيب، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه كان يتمنى ظهور كود بناء العبادة بدلا من قانون دور العبادة.

وكشف الكاتب الصحفي هاني لبيب، أن الكنيسة والمسجد عبارة عن مبني من طوب وأسمنت وحجارة يخضع للقوانين مثل المستشفى والمدرسة، مطالبا بوجود عدة رسومات هندسية من أول 100 متر حتى 1000 متر سواء للمساجد أو الكنائس وتحديد شروط بنائها من وجود ما يثبت ملكية الأرض وأنها مسجلة وغيرها من الأمور التنظيمية الأخرى.

وأكد لبيب، أن قانون بناء الكنائس خطوة غير مسبوقة نظرا لعدم وجود ما ينظم ترميم وبناء الكنائس وهو خطوة في تحقيق الدولة المدنية ونصوص الدستور، فهناك نظام قائم.

واستطرد الكاتب الصحفي هاني لبيب، أن الأزهر والكنيسة هم القوة الناعمة الحقيقية لمصر ولم يتم استثمارهم لصالح بناء مصر بالشكل الجيد، وتم استثمارهم بشكل إيجابي في ثورة 30 يونيو.