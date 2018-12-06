شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الجمارك يصل مطار القاهرة عقب المشاركة فى اجتماعات الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مساء اليوم الخميس، إلى مطار القاهرة وفد الجمارك المصرية الذى ترأسه كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، قادما من الهند عقب المشاركة فى إجتماعات وفعاليات الدورة رقم "80" للجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية والتى عقدت في مدينة مومباى الهندية خلال الفترة من 3 الي 5 ديسمبر الجارى.

وكانت بعض الدول تقدمت بطلب خلال الدورة لإلغاء مناقشة بند السلع غير الملموسه، ودارت مناقشات في هذه الجلسة، وطلب رئيس مصلحة الجمارك المصرية منح المزيد من الوقت لدراسة هل السلع الغير ملموسه تعد سلعة ام خدمة ووافق على حذف هذا البند من جدول الأعمال.

و خلال الدورة عرض الامين العام لمنظمة الجمارك العالمية، تقريرا حول ماتم تنفيذه من خلال الخطة الإستراتيجية للمنظمة خلال الفترة السابقة، وتم عرض عدة تقارير حول سير العمل بلجان المنظمة وخطط العمل الخاصة بحزم التنافسيه والإقتصادية والحزمة الإيرادية وحزمة الإلتزام والمكافحة وإجتماع المجموعة الإستشارية للقطاع الخاص .