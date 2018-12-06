شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يجتمع بممثلى الهيئات الخيرية القبطية بالكاتدرائية المرقسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، مع محبي الخير والهيئات والجمعيات الخيرية القبطية بمصر والخارج لتنسيق خدمة الرعاية الاجتماعية والتنمية. وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إن اللقاء أقيم بقاعة الأنبا رويس بالعباسية بحضور الأنبا دانيال، أسقف كنائس المعادي وسكرتير المجمع المقدس وعدد من الأساقفة والكهنة والخدام، وأن قداسة البابا ناقش معهم عدد من الموضوعات المتعلقة بخدمة المحتاجين.

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