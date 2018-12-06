شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: مؤمن بالدولة الوطنية وأرى الحفاظ عليها من مقاصد التشريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح وزير الأوقاف، د. محمد مختار جمعة: أنه يُؤْمِن كل الإيمان بأهمية الدولة الوطنية وضرورة الحفاظ عليها، وأن ذلك واجب شرعي ووطنى ومن أهم مقاصد التشريع الإسلامى، وأنه بصدد تأليف كتاب عن الكليات الـ6.

وقال الوزير، فى بيان له: "أؤكد بالدليل القاطع الدامغ أن الحفاظ على الوطن هو أحد هذه الكليات، التي هي: الدين ، والوطن ، والنفس ، والعقل، والمال ، والعرض ، لأن الإنسان الحر الأبي يفتدي وطنه بنفسه وماله ، و إذا ضاع الوطن ضاعت بضياعه الكليات الأخرى في هذا الوطن على أقل تقدير".

جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات منتدى تعزيز السلم بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تناول هذه الفكرة بالحديث فى كلمته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى، حيث أكد على كوّن الحفاظ على الوطن أحد الكليات الست والمقاصد الكبرى للتشريع، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية، مؤكدا أن كل ما يدعم ويقوى بناءها هو مقصد شرعى نبيل.