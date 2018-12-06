شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. "الرقم الصحيح" فيلم وثائقى يرصد حضارة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت فضائية "extra news"، تقريراً يكشف تاريخ وحضارة مصر، كتاريخ الحضارة الإنسانية التى أبدع فيها الإنسان المصرى، فكانت رائدة فى كل شئ وأبهرت العالم والعلماء بفكرها وعلمها.

وأشار التقرير إلى دور مصر فى احتضان حضارات مختلفة، بالإضافة إلى أن مصر كانت مطمع للمحتل، وكان دائماً الشغل الشاغل لعقلية البمصرية بناء جيش قوى على مر العصور يضحى بكل غالى وثمين فى سبيل أن تصبح مصر دائما رايتها مرفوعة وأبنائها يعيشون كرام.

ورصد التقرير أبرز وأروع الملاحم فى تضحيات أبناء جيش مصر العظيم، كما أن مصر رحبت بكل من يحبها ويعشق ترابها ولفظت كل كاره وحاقد للبلد.

وتحت شعار "أهلا بكل العالم على أرض مصر.. على أرض المحروسة"، عبر عدد من السائحين عن رأيهم فى مصر ومدى عشقهم لها.