شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصيادلة: فتح باب الترشيح للانتخابات يوم 15 ديسمبر ولمدة 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر، فى اجتماعه مساء اليوم، فتح باب الترشح للانتخابات، على منصب النقيب العام، ونصف عدد مقاعد مجلس النقابة العامة بمقر النقابة العامة، وكذلك فتح باب الترشح لعضوية مجالس النقابات الفرعية بمقر كل نقابة فرعية على مستوى محافظات الجمهورية بدءا من يوم السبت الموافق 15 ديسمبر وحتى يوم الإثنين الموافق 24 ديسمبر الجارى، ودعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد والتصويت فى يوم الأربعاء الموافق 6 مارس المقبل.

وقرر المجلس مخاطبة النقابات الفرعية للبدء فى اتخاذ الإجراءات، وتشكيل اللجان اللازمة لسير العملية الإنتخابية وتحديد مقار الاقتراع، كما قرر المجلس اختيار أعضاء اللجان المسيرة للعملية الانتخابية على المستوى العام.

وسيتم نشر إعلان الدعوة للانتخابات النقابية والمواعيد فى الصحف، طبقًا لمواد القانون واللائحة المنظمين للعملية الإنتخابية.

من جانبه، دعا الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، جموع الصيادلة إلى المشاركة فى العملية الانتخابية، سواء بالترشح ممن يجد فى نفسه القدرة على خدمة زملائه أو من خلال المشاركة الإيجابية والفعالة فى عملية التصويت، لاختيار أفضل العناصر.