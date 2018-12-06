محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف: التقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، مع محبي الخير والهيئات والجمعيات الخيرية القبطية بمصر والخارج. وقالت الكنيسة الأرثوذكسية في بيان لها، إن اللقاء عقد لتنسيق خدمة الرعاية الأجتماعية والتنمية.

شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يجتمع بممثلي الهيئات الخيرية القبطية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .