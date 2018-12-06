محمد أبو الغار: أستعد لإصدار الجزء الثاني من كتاب "على هامش السيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

وجه الدكتور محمد أبو الغار، الشكر إلى نقابة الأطباء، لتكريمه مساء اليوم، وإقامة ندوة لمناقشة كتابه "على هامش الرحلة"، في دار الحكمة.

وقال أبو الغار: لقد تمت طباعة الكتاب لأول مرة عام ٢٠٠٤، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وصدر منه طبعتين عن مكتبة الأسرة، إلى أن قررت دار الشروق إعادة إصدار الكتاب من جديد مؤخرًا.

وأضاف أبو الغار: "لا يوجد بالكتاب ما يخص آخر ١٥ عاما، وقد وقعت فيها أحداثًا جسام يمكن أن تغير مستقبل الدولة كلها، وقد كتبت الجزء الثاني من الكتاب بالفعل، ولكنه يحتاج مراجعة دقيقة حتى يرى النور".

وتابع: كتبت في الجزء الثاني الذي سيصدر خلال العاموالمقبل، فصلا كاملا على جماعة الإخوان وتجربتهم في الحياة السياسية وتقييمي لها خلال الأعوام الأخيرة، كما تناولت الكثير من الوقائع التي مهدت لثورة يناير وكذلك الأحداث التي تلتها.

جاء ذلك خلال مناقشة كتاب "على هامش الرحلة"، للدكتور محمد أبو الغار، والذي يتم مناقشته في الصالون الثقافي لدار الحكمة، بحضور عدد كبير من المفكرين والأدباء والصحفيين على رأسهم، الكاتب يحيي قلاش نقيب الصحفيين السابق، الأديب صنع الله إبراهيم، الكاتب إبراهيم عبدللمحيد، الدكتور عمار علي حسن، الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، والدكتور كمال مغيث، والكاتب محمد المخزنجي، والكاتب عاصم حنفي.