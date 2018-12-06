"مُدرس أكتوبر وسجن قاتل الرفاعي وأحداث طلعت حرب".. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الخميس، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث..

"شوفت دموعها قبل ما تموت".. تفاصيل قضية أسماء الرفاعي من القتل للحكم بالمؤبد

بعد مرور 5 أشهر على واقعة مقتل اسماء الرفاعي، الطالبة بكلية تمريض الأزهر داخل مسكنها بالحي العاشر في مدينة نصر، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، بمعاقبة "فرحان ي." بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل "الرفاعي".

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"حاول ينقذه مات معاه".. مأساة شابين أنهت "الكهرباء" حياتهما في أبو النمرس

لقي شابان مصرعهما صعقًا بالكهرباء أمام مبنى الصرف الصحي بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة؛ نتيجة هطول الأمطار.

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23 ديسمبر.. الأمور المستعجلة تنظر دعوى إطلاق مدد انتخاب رئيس الجمهورية

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة 23 ديسمبر الجاري، للنظر في الدعوى التي أقامها عدد من المواطنين والتي يطالبون فيها بالحكم بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور في ما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له كافة عناصر الأمة.

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النيابة تخلي سبيل 3 متهمين من مشجعي الاتحاد السكندري

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، اليوم الخميس، إخلاء سبيل 3 متهمين من مشجعي نادي الاتحاد السكندري، في اتهامهم بإحراز ألعاب نارية وإثارة الشغب، بكفالة ٥٠٠ جنيه لكل منهم.

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السجن سنة لمتهم في إعادة محاكمته بـ"أحداث طلعت حرب"

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، بالسجن سنة للمتهم سيد منسي في جلسة إعادة إجراءات محاكمته لاتهامهم بالتظاهر في أحداث طلعت حرب التي وقعت في 22 يناير 2015.

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"لمس أجزاء حساسة من جسدها".. إحالة مُدرِّس هتك عرض طالبة للجنايات

أمرت نيابة جنوب الجيزة، اليوم الخميس، بإحالة مدرس إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بهتك عرض طالبة بالصف الرابع الابتدائي داخل المدرسة بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، داخل مدرسة بمدينة 6 أكتوبر.

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