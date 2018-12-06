أب فقد عقله.. ألقى أطفاله الثلاثة في النيل وانتحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تجرد أب من المشاعر الإنسانية والأبوة بعدما تخلص من أطفاله الثلاثة وألقى بهم في نهر النيل ثم أقدم على الانتحار بنفس الطريقة؛ هربا من المشاكل الزوجية.

البداية بلاغ تلقاه مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة من إدارة شرطة النجدة بوجود جثة طافية بنطاق دائرة قسم شرطة إمبابة، وتبين أنها لشخص يدعى عيد أحمد عبد الجواد 43 سنة ولا توجد به إصابات ظاهرية.

وعقب مرور نحو نصف ساعة، عثر رجال الإنقاذ النهري على جثة طافية بمنطقة جزيرة الوراق، تبين أنها لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات ولا توجد بها إصابات.

ومع اقتراب غروب الشمس، عثرت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة على جثتي طفلين شقيقين بمنطقة الساحل أحدهما 8 سنوات، ولا توجد بهما إصابات.

وكشفت تحريات المباحث أن الأب ألقى أطفاله الثلاثة في نهر النيل أمس الأربعاء وانتحر بعدها؛ بسبب تفاقم الخلافات بينه وبين زوجته وتركها المنزل منذ فترة.