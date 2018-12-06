أخبار مصر | ننشر الزيادة الجديدة لمشروع علاج المحامين (صور)‬

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر الزيادة الجديدة لمشروع علاج المحامين (صور)‬ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقر مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، خلال اجتماعه الدوري الشهري اليوم الخميس، زيادات متعلقة بمشروع العلاج.

وقرر المجلس رفع الحد الأقصى لمساهمة النقابة ضمن مشروع العلاج إلى 30 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه، إضافة لرفع مشاركة النقابة في عمليات زراعة الكبد من 50 ألف إلى 100 ألف، وزراعة الكلى من 25 ألف إلى 50 ألف، والقلب المفتوح من 35 ألف إلى 50 ألف، وأمراض السرطان من 35 ألف إلى 50 ألف، وزراعة النخاع الشوكي من 20 ألف إلى 35 ألف.