أخبار مصر | نقيب الصيادلة يزور صيدلي إمبابة بعد تحرير صيدليته من البلطجية

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زار الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، رئيس اتحاد الصيادلة العرب، صيدلية الصيدلى عبد السميع النبوي بأرض الجمعية فى منطقة إمبابة، بعد ان نجاح رجال وزارة الداخلية فى طرد عدد من البلطجية قد استولوا على الصيدلية.
أكد نقيب عام الصيادلة، أن النقابة قد تلقت استغاثة من الصيدلى بإستيلاء عدد من البلطجية على الصيدلية لمدة استمرت 10 أيام، مشيراً انه قام بالتواصل مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الجيزة، الذين تحركوا على الفور ونجحوا فى عودة الصيدلية لصاحبها، وأضاف إن النقابة تقف بالمرصاد لأى فرد يحاول المساس بحقوق الصيادلة، وتفتح أبوابها للجميع، ولن تتخلى عن أى صيدلى.
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